«Ньюкасл» рассмотрит трансфер Броя, если сорвётся переход Исака

Албанский нападающий «Челси» Армандо Броя может стать трансферной целью «Ньюкасла».

«Сороки» находятся в поисках забивного форварда и готовы вложить в трансфер круглую сумму. Главным претендентом на данный момент является шведский нападающий «Реал Сосьедад» Александер Исак. Однако, руководство испанского клуба пока отказывается вести переговоры по переходу игрока.

В случае неудачи с Исаком, «Ньюкасл» может переключиться на Армандо Броя из «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Албанец недоволен неопределенным положением в лондонском клубе и уже просил выставить его на трансфер.

В прошедшем сезоне Броя провел в АПЛ за «Саутгемптон» 32 игры, забив 6 голов.