Френки де Йонг всё-таки начнет переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг вскоре начнет новые переговоры с «Манчестер Юнайтед».

По всей видимости, в трансфере игрока заинтересованы как «Барселона», так и английский клуб, однако до последнего времени де Йонг отказывался вести переговоры с «МЮ».

Тем не менее, убедить голландца на переход все еще представляется сложной задачей, сообщает SPORT. Для де Йонга «Барселона» является клубом его мечты.

Однако, финансовое положение каталонцев заставляет их избавиться от футболиста, чтобы официально оформить трансферы Рафиньи и Роберта Левандовски.

В прошедшем сезоне де Йонг провел в Ла Лиге 32 игры, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.