Рис Джеймс: «Мне всё нравится в «Челси»

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс высказался о своём будущем в клубе.

По слухам, за 22-летним игроком активно следит мадридский «Реал», однако сам англичанин не планирует никуда уходить.

«Хотел бы я так думать [ответ Джеймса на вопрос о том, есть ли у него долгосрочное будущее в «Челси»]. Я рос фанатом «Челси» и сделал себе имя здесь же – в клубе, за который всегда болел. Не понимаю, почему что-то должно измениться. Мне всё нравится в «Челси», – заявил в интервью BBC футболист.

Соглашение Риса Джеймса с лондонцами истекает через три года. Согласно сведениям прессы, клуб уже работает над продлением контракта с перспективным игроком на улучшенных условиях.