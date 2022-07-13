Знаменитый инсайдер Романо раскрыл условия перехода Кулибали в «Челси»

Всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил приближающийся переход Калиду Кулибали из «Наполи» в «Челси».

Как уже сообщалось чуть раньше, 31-летний игрок дал своё согласие на переход в «Челси» – теперь дело за клубами, которые, по информации Романо, согласуют сделку уже в ближайшие дни. Трансфер сенегальца обойдётся лондонцам в 38 млн евро без учёта бонусных надбавок. В Англии центральный защитник будет зарабатывать 10 млн евро за сезон по контракту, рассчитанному до 2027 года.

Действующее соглашение Калиду Кулибали с «Наполи» истекает в следующем году. Интерес к игроку ранее проявляли «Ювентус» и «Барселона».