Кулибали согласовал условия контракта с «Челси»

Лидер «Наполи» Калиду Кулибали стремительно приближается к переезду в Лондон.

Ранее стало известно о том, что лондонский клуб добился значительного прогресса в переговорах с представителями игрока, а также планирует в скором времени сделать официальное предложение «Наполи». Как утверждает инсайдер Николо Скира, 31-летний центральный защитник согласовал с «Челси» контрактные условия: сделка будет рассчитана до 2025 года, а зарплата сенегальца составит 8 млн евро в год. Сумма потенциального трансфера оценивается в 40 млн евро.

Прежде в подписании Калиду Кулибали был заинтересован «Ювентус», однако сам футболист предпочитает перебраться в другой чемпионат. Ещё одним претендентом на опытного оборонца считается «Барселона».