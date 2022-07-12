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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названы самые высокооплачиваемые тренеры сборных чемпионата мира

12 Июля 2022 • 23:45 Комментировать

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик является самым высокооплачиваемым тренером среди сборных, пробившихся на чемпионат мира в Катаре.

Зарплата немецкого специалиста составляет чуть более 6 миллионов евро в год. Вторым идет наставник сборной Англии Гарет Саутгейт, который получает 5,5 миллиона евро.

Места с третьего по пятое занимают также: Дидье Дешам (Франция) – 3,5 миллиона евро, Тите (Бразилия) – 3,3 миллиона евро, Луи ван Галь (Голландия) – 2,8 миллиона евро.

Чемпионат мира в Катаре стартует в конце ноября. Финальный матч запланирован на 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Германии Сборная Англии Луи Ван Галь Сборная Франции Сборная Голландии Дидье Дешам Тито Вилланова Ханс-Дитер Флик Гарет Саутгейт
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