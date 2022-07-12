Названы самые высокооплачиваемые тренеры сборных чемпионата мира

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик является самым высокооплачиваемым тренером среди сборных, пробившихся на чемпионат мира в Катаре.

Зарплата немецкого специалиста составляет чуть более 6 миллионов евро в год. Вторым идет наставник сборной Англии Гарет Саутгейт, который получает 5,5 миллиона евро.

Места с третьего по пятое занимают также: Дидье Дешам (Франция) – 3,5 миллиона евро, Тите (Бразилия) – 3,3 миллиона евро, Луи ван Галь (Голландия) – 2,8 миллиона евро.

Чемпионат мира в Катаре стартует в конце ноября. Финальный матч запланирован на 18 декабря.