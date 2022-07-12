Центральный защитник Натан Коллинз стал игроком «Вулверхэмптона». Новость об этом сообщил официальный сайт клуба.

Источник заявил, что правый защитник подписал с клубом контракт сроком на пять лет. Соглашение подразумевает продление трудового договора еще на 12 месяцев.

Натан стал первым новичком «вулвз» в летнее межсезонье. Информаторы сообщают о том, что в ближайшие дни игрок отправится в Аликанте, где команда Бруну Лаже проходит подготовку к новому сезону.

Трансфер 21-летнего игрока оценивается в 24 миллиона евро, что делает Коллинза самым дорогим ирландским футболистом в истории.