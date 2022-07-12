«Реал Сосьедад» не заинтересован в продаже Исака

Президент «Реал Сосьедада» Хокин Аперрибай настаивает на том, чтобы оставить нападающего Александера Исака в команде.

Ранее была информация, что «Ньюкасл» заинтересован в покупке шведского форварда. Однако, руководство испанского клуба заявило, что не заинтересовано в расставании с нападающим.

«Клубы знают, что мы не хотим продавать ведущих игроков», - сказал Аперрибай в интервью испанским журналистам.

Прошлым летом Исак заключил пятилетнее соглашение с «Реал Сосьедадом», в котором прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.