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«Тоттенхэм» объявил о переходе Кларка в «Сандерленд» официально

12 Июля 2022 • 23:18 Комментировать

Нападающий Джек Кларк официально стал игроком «Сандерленда». Об этом сообщил официальный сайт «Тоттенхэма».

Известно, что форвард подписал контракт с «черными котами» на четыре года. В новом сезоне «Сандерленд» будет играть в Чемпионшипе. Контракт с футболистом обсуждался задолго до официального завершения сезона в Англии.

Прошлый сезон футболист провел сезон в «Сандерленде» на правах аренды. Он принял участие в 20-ти встречах, в которых отметился одним голов и отдал четыре результативных паса. Согласно данным портала Transfermarkt , трансферная стоимость игрока оценивается в три с половиной миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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