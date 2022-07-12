Спаллетти: «Будем безмерно благодарны Кулибали, даже если он уйдёт»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал возможный уход из клуба Калиду Кулибали.

Согласно достоверным источникам, центральный защитник в ближайшее время может перебраться в лондонский «Челси».

«Я всегда предпочитаю Кулибали всем остальным – он имеет самые лучшие показатели в команде, и мы набираем наибольшее количество очков, когда он на поле, – приводит слова Спаллетти TuttoMercatoWeb. – Мы будем безмерно благодарны ему, даже если он решит уйти. Он многое нам дал, благодаря его вкладу мы попали в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона. Калиду – отличный игрок. Он станет капитаном «Наполи», если мы его сохраним, а если нет – мы пожелаем ему всего наилучшего, потому что он этого заслуживает», – заявил специалист.