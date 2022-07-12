Фабиу Карвалью: «Исправлю свои ошибки и в следующей игре обязательно забью»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью остался разочарованным результатом товарищеской игры против «Манчестер Юнайтед», которая закончилась поражением со счетом 0:4.

«У нас менталитет победителей, мы хотим победить любой ценой. Сегодняшний день для меня не самый удачный, потому что нехорошо, когда ты проигрываешь, особенно в игре против «Юнайтед», - сказал футболист в интервью клубному каналу.

Тем не менее, игрок отметил, что «Ливерпуль» учтет ошибки, а сам пообещал забить гол в следующем контрольном матче.

Этим летом Карвалью присоединился к «Ливерпулю» из «Фулхэма».

В прошедшем сезоне футболист провел в Чемпионшипе 36 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.