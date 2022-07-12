«Марсель» интересуется Нуну Таварешом

Защитник «Арсенала» Нуну Тавареш может в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. Игроком интересуется французский «Марсель».
Новый главный тренер «Марселя» Игор Тудор рассматривает футболиста, как приоритетную трансферную цель в летнее межсезонье, сообщает L’Équipe.
Руководство французского клуба планирует взять игрока в аренду с последующим выкупом в конце сезона.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» работает над трансфером левого защитника Алекса Гримальдо из «Бенфики».
В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 22 игры, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.