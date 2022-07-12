«Ньюкасл», «Аякс», «Лидс» и «Аталанта» поспорят за молодого нападающего «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Арно Кальмуэндо попал в сферу интересов четырёх европейских клубов.

Футболист молодёжной сборной Франции не входит в дальнейшие планы парижского клуба, поэтому может быть продан уже в ближайшее время. Столичные, как сообщалось ранее, даже установили ценник на Кальмуэндо – около 25 млн евро. По данным журналиста Бэна Джейкобса, заинтересованность в подписании 20-летнего француза выразили английские «Ньюкасл» и «Лидс», а также нидерландский «Аякс» и итальянская «Аталанта».

Соглашение Кальмуэндо с «ПСЖ» рассчитано до лета 2024 года. В прошедшей кампании нападающий выступал за «Ланс» на правах аренды.