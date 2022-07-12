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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп прокомментировал результат контрольного матча против «Манчестер Юнайтед»

12 Июля 2022 • 21:48 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:4) в контрольной встрече.

Клопп сказал официальному сайту клуба, что некоторые футболисты были не готовы к матчу. Были хорошие моменты в игре, но в решающие моменты команда играла не достаточно хорошо. Для нескольких игроков это был всего лишь третий тренировочный день. Предстоит много работы.

Сегодня, 12 июля, «Ливерпуль» крупно уступил «Манчестер Юнайтед», игра завершилась со счетом 0:4. Новый сезон Английской премьер-лиги стартует 5 августа. В первом туре «Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом», а «МЮ» — с «Брайтоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп
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