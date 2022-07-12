«Арсенал» ослабил интерес к трансферу Лисандро Мартинеса

«Арсенал» дал зеленый свет «Манчестеру Юнайтед» в вопросе подписания защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса.

Оба клуба на протяжении нескольких недель контактировали с игроком и представителями «Аякса», но, как сообщает Goal, «канониры» все же уступили в борьбе за футболиста, после того как голландская сторона отклонила несколько предложений.

В гонке за Мартинеса сейчас единолично лидирует «Манчестер Юнайтед», а сумма трансфера может составить около 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 24 игры, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.