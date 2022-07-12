«Севилья» находится в стадии продвинутых переговоров по Регилону

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон все ближе к переходу в «Севилью».

Испанский клуб находится в стадии продвинутых переговоров с «Тоттенхэмом», сообщает Football Insider. Главный тренер «шпор» Антонио Конте не видит игрока в своих планах на новый сезон, и «Тоттенхэм» готов отпустить футболиста на правах аренды.

Регилон проводил успешную карьеру в лондонском клубе, но с приходом итальянского специалиста потерял место в стартовом составе.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.