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«Севилья» находится в стадии продвинутых переговоров по Регилону

12 Июля 2022 • 21:25 Комментировать

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон все ближе к переходу в «Севилью».

Испанский клуб находится в стадии продвинутых переговоров с «Тоттенхэмом», сообщает Football Insider. Главный тренер «шпор» Антонио Конте не видит игрока в своих планах на новый сезон, и «Тоттенхэм» готов отпустить футболиста на правах аренды.

Регилон проводил успешную карьеру в лондонском клубе, но с приходом итальянского специалиста потерял место в стартовом составе.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Севилья Серхио Регилон Трансферы футбола - лето 2022
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