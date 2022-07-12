«Ливерпуль» и «Реал» поспорят за Беллингема в следующем году

Следующее летнее трансферное окно может стать определяющим для полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. За игрока развернется борьба между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем», считает испанская Marca.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не раз с восхищением отзывался об игре талантливого полузащитника. «Реал», как сообщается, видит в нем наследника Луки Модрича.

Контракт Беллингема с немецким клубом заканчивается в 2025 году, но испанские журналисты уверены, что он покинет «Боруссию» задолго до окончания соглашения.

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 32 игры, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.