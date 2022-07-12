Мертезакер: «Надеюсь, Пепе проявит свой потенциал в новом сезоне»

Глава академии «Арсенала» Пер Мертезакер сообщил журналистам, что верит в потенциал полузащитника Николаса Пепе.

«У Пепе большой потенциал. Надеюсь, мы увидим это в «Арсенале» в следующем сезоне», - сказал Мертезакер в интервью Sky Sports News.

У Пепе осталось всего два года до завершения контракта, но, как сообщается, «Арсенал» сейчас пытается найти клуб, который сможет заплатить за полузащитника около 23 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 20 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.