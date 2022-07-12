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Тен Хаг высказался о победе «МЮ» над «Ливерпулем» в контрольном матче

12 Июля 2022 • 20:33 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу в товарищеском матче над «Ливерпулем» (4:0).

Тен Хаг сказал BBC, что он доволен игрой. Команда показала хороший боевой дух, но все понимают, что это только начало пути. Во время прессинга были ошибки, из-за которых у соперника возникали моменты. Нужно больше работать, чтобы уменьшить количество ошибок.

Наставник заявил, что никто не будет переоценивать результат данного матча, потому что «Ливерпуль» сыграл тремя составами. При этом есть много положительных моментов, было много быстрых и интересных решений в атаке.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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