Тухель надеется на приход в «Челси» трёх новых центральных защитников

Наставник «Челси» Томас Тухель рассчитывает укрепить состав своей команды сразу тремя новым центральными защитниками.

После ухода Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена «Челси» остро нуждается в новых центральных защитниках, способных сходу усилить состав. Ранее сообщалось, что в планах клуба подписание двух новых центрбеков, однако, по информации журналиста Мэтта Лоу, в идеале Томас Тухель хотел бы не ограничиваться двумя новичками, а приобрести сразу троих.

В настоящий момент лондонцы ведут переговоры по Калиду Кулибали («Наполи») и Натану Аке («Манчестер Сити»), а в дальнейшем планируют начать работу над приобретением Преснела Кимпембе у «ПСЖ».