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«Челси» в скором времени сделает первое официальное предложение по Кулибали

12 Июля 2022 • 20:23 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
13.08 17:00

«Челси» планирует в ближайшее время начать официальные переговоры с «Наполи» по центральному защитнику Калиду Кулибали.

Лондонский клуб сосредоточил усилия на покупке сенегальца, узнав о серьёзном прогрессе в переговорах «Баварии» по Маттайсу де Лихту. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, агент Кулибали уже встретился с представителями «Челси». В скором времени «Наполи» получит официальное трансферное предложение по 31-летнему центрбеку от английского клуба.

Контракт Калиду Кулибали с «Наполи» истекает в следующем году. Спортивный директор неаполитанцев недавно сообщил о намерении продлить соглашение с игроком.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Калиду Кулибали Трансферы футбола - лето 2022
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