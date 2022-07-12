«Челси» в скором времени сделает первое официальное предложение по Кулибали

«Челси» планирует в ближайшее время начать официальные переговоры с «Наполи» по центральному защитнику Калиду Кулибали.

Лондонский клуб сосредоточил усилия на покупке сенегальца, узнав о серьёзном прогрессе в переговорах «Баварии» по Маттайсу де Лихту. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, агент Кулибали уже встретился с представителями «Челси». В скором времени «Наполи» получит официальное трансферное предложение по 31-летнему центрбеку от английского клуба.

Контракт Калиду Кулибали с «Наполи» истекает в следующем году. Спортивный директор неаполитанцев недавно сообщил о намерении продлить соглашение с игроком.