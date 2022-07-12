«Эспаньол» озвучил цену на де Томаса

Этим летом лучший бомбардир «Эспаньола» Рауль де Томас может сменить команду, если испанский клуб получит предложение в размере 35 миллионов евро.

Футболистом интересуется «Ньюкасл», сообщает Relevo. «Сороки» находятся в поисках центрального нападающего. Главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау не устраивает низкая результативность Криса Вуда, забившего во второй половине прошлого сезона только два гола. Кроме того английский клуб рассматривает варианты с Армандо Броей и Александером Исааком.

В прошедшем сезоне де Томас провел в Ла Лиге 34 игры, забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.