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Конте: «Решение остаться в «Тоттенхэме» было простым»

12 Июля 2022 • 12:27 Комментировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил журналистам, что решение продолжить работу в лондонском клубе не было для него сложным.

«Я всегда говорил, что в конце сезона для меня было очень важно поговорить с клубом, и чтобы клуб принял решение. У меня большие амбиции. Думаю, что финиш в четверке в прошлом сезоне – это хорошее достижение для нас, но это только начало», - сказал Конте на пресс-конференции во время предсезонного сбора в Южной Корее.

Итальянский специалист отметил, что для него важно было получить гарантии усиления состава в летнее межсезонье.

«Для каждого тренера очень важно поучить игроков быстро. Хорошо, что мы быстро подписали пятерых футболистов. А теперь посмотрим. Мы всегда стремимся усилить состав, если есть возможность», - добавил Конте.

«Тоттенхэм» сейчас готовится к новому сезону. Новый розыгрыш АПЛ стартует в середине августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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