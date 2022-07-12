Конте: «Решение остаться в «Тоттенхэме» было простым»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил журналистам, что решение продолжить работу в лондонском клубе не было для него сложным.

«Я всегда говорил, что в конце сезона для меня было очень важно поговорить с клубом, и чтобы клуб принял решение. У меня большие амбиции. Думаю, что финиш в четверке в прошлом сезоне – это хорошее достижение для нас, но это только начало», - сказал Конте на пресс-конференции во время предсезонного сбора в Южной Корее.

Итальянский специалист отметил, что для него важно было получить гарантии усиления состава в летнее межсезонье.

«Для каждого тренера очень важно поучить игроков быстро. Хорошо, что мы быстро подписали пятерых футболистов. А теперь посмотрим. Мы всегда стремимся усилить состав, если есть возможность», - добавил Конте.

«Тоттенхэм» сейчас готовится к новому сезону. Новый розыгрыш АПЛ стартует в середине августа.