Левандовски критикует «Баварию», «Челси» готов вмешаться в борьбу за форварда

Несмотря на бесконечные переговоры, форвард Роберт Левандовски пока так и не покинул «Баварию». Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб вновь изменил требования по трансферу. Кроме того, нападающий раскритиковал такое поведение боссов «Баварии».

«Верность и уважение важнее работы. Что-то умерло внутри меня - и это невозможно пережить. За столько лет в клубе я всегда был готов, доступен, несмотря на травмы и боль, я выкладывался по максимуму. Какой игрок захочет перейти в «Баварию», зная, что с ним может случиться что-то подобное?» - сказал Левандовски.

Теперь в борьбу за форварда вновь может включиться «Челси», сообщают британские СМИ. Руководство «синих» с одной стороны хочет найти замену Ромелу Лукаку, ушедшему в «Интер», с другой – осуществить громкий трансфер.

В прошедшем сезоне Левандовски провел в Бундеслиге 34 игры, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.