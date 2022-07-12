Нуньес и Карвалью выйдут в основе на сегодняшний матч против «МЮ»

Новички «Ливерпуля» Дарвин Нуньес и Фабиу Карвалью сегодня должны дебютировать за команду в товарищеском матче против «Манчестер Юнайтед». Об этой информации сообщает Liverpool Echo.

Отметим, что Нуньес в это трансферное окно мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» отказались платить за игрока требуемые 80 миллионов евро.

Напомним, что матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» в рамках предсезонной подготовки состоится сегодня в 16:00 по московскому времени в Бангкоке.

Карвалью в прошлом сезоне забил 11 мячей за «Фулхэм» в Чемпионшипе, тогда как Нуньес в чемпионате Португалии за «Бенфику» отметился 26 голами.