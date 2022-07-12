«Милан» уверен в подписании двух игроков в атаку

Чемпион Италии «Милан» уверен в том, что этим летом ему удастся заполучить двух игроков в атаку. По информации от журналиста Фабрицио Романо, речь идёт о полузащитнике «Брюгге» Шарле де Кетеларе и хавбеке «Челси» Хакиме Зиеше.

Отмечается, что клуб пока не достиг соглашения по трансферу перечисленных футболистов, но при этом в руководстве оптимистично настроены насчёт этих сделок.

Напомним, Зиеш недавно уволил агента и заявил, что будет сам представлять свои интересы. Игрок хочет покинуть «Челси», где не получает достаточного количества игровой практики.

Что касается де Кетеларе, бельгиец уже успел отказать «Лидсу», так как хочет перейти именно в «Милан».