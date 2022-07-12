Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» уверен в подписании двух игроков в атаку

12 Июля 2022 • 12:10 Комментировать

Чемпион Италии «Милан» уверен в том, что этим летом ему удастся заполучить двух игроков в атаку. По информации от журналиста Фабрицио Романо, речь идёт о полузащитнике «Брюгге» Шарле де Кетеларе и хавбеке «Челси» Хакиме Зиеше.

Отмечается, что клуб пока не достиг соглашения по трансферу перечисленных футболистов, но при этом в руководстве оптимистично настроены насчёт этих сделок.

Напомним, Зиеш недавно уволил агента и заявил, что будет сам представлять свои интересы. Игрок хочет покинуть «Челси», где не получает достаточного количества игровой практики.

Что касается де Кетеларе, бельгиец уже успел отказать «Лидсу», так как хочет перейти именно в «Милан».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Челси Хаким Зиеш Трансферы футбола - лето 2022 Шарль де Кетеларе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июля
12:56 · Англия. Премьер-лига
Родри – о Филлипсе: «Нам нужны такие игроки»
12:33 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон – о Дарвине Нуньесе: «Это новое измерение для нас»
12:27 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Решение остаться в «Тоттенхэме» было простым»
12:19 · Англия. Премьер-лига
Левандовски критикует «Баварию», «Челси» готов вмешаться в борьбу за форварда
12:16 · Англия. Премьер-лига
Нуньес и Карвалью выйдут в основе на сегодняшний матч против «МЮ»
12:10 · Англия. Премьер-лига
«Милан» уверен в подписании двух игроков в атаку
12:05 · Англия. Премьер-лига
Родри продлил контракт с «Манчестер Сити» официально
11:58 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» договорился с «Барселоной» по трансферу де Йонга, но игрок не хочет уходить
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» интересуются снайпером «Эспаньола»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Экитике в «ПСЖ» откладывается из-за вмешательства «Ньюкасла»
11:23 · Англия. Премьер-лига
Мертезакер считает, что Салиба заслужил получить шанс в «Арсенале»
11:15 · Англия. Премьер-лига
Кюрзава может стать игроком «Вест Хэма»
11:11 · Англия. Премьер-лига
Жиру: «Я был готов уйти в «Тоттенхэм», даже несмотря на все связи с «Арсеналом»
11:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал трансфер голкипера
11:04 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Играть сразу после чемпионата мира – безумие»
Все новости
Рекомендуем