Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес продлил контракт с клубом. Об этом «горожане» официально объявили на своём сайте.

«Переход в «Манчестер Сити» в 2019 году – лучшее решение, которое я принял в своей карьере. Я любил каждую секунду в этом клубе. Фанаты всегда были очень дружелюбными по отношению ко мне, а клуб поддерживал меня и всегда толкал вперёд», – поделился Родри после подписания контракта.

Новое соглашение Родри Эрнандеса с «Манчестер Сити» рассчитано до 2027 года. Напомним, что испанский полузащитник перебрался в стан «горожан» летом 2019 года из мадридского «Атлетико».