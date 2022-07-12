«МЮ» договорился с «Барселоной» по трансферу де Йонга, но игрок не хочет уходить

Френки де Йонг блокирует свой трансфер из каталонской «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы уже в июне согласовали сделку, но сам футболист намерен остаться в команде Хави Эрнандеса.

Ранее сообщалось, что сделка по переходу де Йонга уже сорвалась, но Фабрицио Романо уверяет, что эти слухи не соответствуют действительности. Отмечается, что сам футболист не исключил вероятность перехода в «Манчестер Юнайтед», так как не намерен идти на понижение зарплаты.

Напомним, что в трансфере де Йонга также заинтересован лондонский «Челси». Нидерландец заинтересован в том, чтобы играть за команду, которая выступает в Лиге чемпионов.