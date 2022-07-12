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«Ньюкасл» интересуются снайпером «Эспаньола»

12 Июля 2022 • 11:54 Комментировать

«Ньюкасл» интересуются нападающим «Эспаньола» Раулем де Томасом.

Ранее к футболисту проявлял интерес «Арсенал», но после подписания «канонирами» Габриэля Жезуса необходимость в этом трансфере отпала. Однако, теперь де Томасом интересуется «Ньюкасл», сообщает SuperDeporte.

Главного тренера «сорок» Эдди Хау не совсем устраивает игра форварда Криса Вуда, который забил всего два гола во второй половине прошлого сезона.

В прошедшем сезоне де Томас провел в Ла Лиге 34 игры, забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эспаньол Рауль де Томас Трансферы футбола - лето 2022
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