Трансфер Экитике в «ПСЖ» откладывается из-за вмешательства «Ньюкасла»

Нападающий «Реймса» Уго Экитике пока не может присоединиться к «ПСЖ», так как «Ньюкасл» предлагает более хорошие деньги.

Форвард никогда не скрывал своего желания играть вместе с Килианом Мбаппе. Однако, «Ньюкасл» предлагает «Реймсу» 36 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов. Парижский клуб не готов соперничать с предложением «сорок», сообщает Le Parisien.

В свою очередь, «Реймс» так же не хочет снижать цену на футболиста, даже несмотря на то, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично попросил руководство «Реймса» пойти на уступки. Переговоры пока продолжаются.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 24 игры, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.