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Мертезакер считает, что Салиба заслужил получить шанс в «Арсенале»

12 Июля 2022 • 11:23 Комментировать

Директор академии «Арсенала» Пер Мертезакер надеется, что главный тренер «канониров» Микель Артета даст шанс проявить себя защитнику Вильяму Салиба.

«То, что Вильям сделал в «Марселе» - великолепно. Нам обязательно нужно проверить его в деле этим летом», - сказал Мертезакер в интервью HaytersTV.

Первоначально Салиба намекал, что хочет остаться в «Марселе», который попал в Лигу чемпионов в этом сезоне, но затем поменял свою точку зрения.

«Я принадлежу «Арсеналу», у меня осталось еще два года по контракту», — сказал Салиба в интервью Telefoot.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Франции 36 матчей, помог клубу квалифицироваться в Лигу чемпионов и впервые сыграл за сборную Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пер Мертезакер Вильям Салиба
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