Мертезакер считает, что Салиба заслужил получить шанс в «Арсенале»

Директор академии «Арсенала» Пер Мертезакер надеется, что главный тренер «канониров» Микель Артета даст шанс проявить себя защитнику Вильяму Салиба.

«То, что Вильям сделал в «Марселе» - великолепно. Нам обязательно нужно проверить его в деле этим летом», - сказал Мертезакер в интервью HaytersTV.

Первоначально Салиба намекал, что хочет остаться в «Марселе», который попал в Лигу чемпионов в этом сезоне, но затем поменял свою точку зрения.

«Я принадлежу «Арсеналу», у меня осталось еще два года по контракту», — сказал Салиба в интервью Telefoot.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Франции 36 матчей, помог клубу квалифицироваться в Лигу чемпионов и впервые сыграл за сборную Франции.