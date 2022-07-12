Кюрзава может стать игроком «Вест Хэма»

«Вест Хэм» рассматривает вариант подписание защитника «ПСЖ» Левена Кюрзава.

Футболист давно перестал попадать в основной состав парижского клуба, а после смены тренерского штаба стал одним из тех, кого руководство «ПСЖ» выставило на трансфер. Кроме того, Кюрзава не поехал с парижанами на первый тренировочный сбор и находится в поисках нового агента, способного помочь ему сменить клуб.

Трансферная стоимость защитника оценивается всего в 7 миллионов евро, внимание к нему проявляет «Вест Хэм», сообщает Foot Mercato.

В прошлом сезоне 29-летний Кюрзава, сыгравший 13 матчей за сборную Франции, ни разу не появился на поле в чемпионате Франции.