Жиру: «Я был готов уйти в «Тоттенхэм», даже несмотря на все связи с «Арсеналом»

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Оливье Жиру признался, что полтора года назад мог перейти в «Тоттенхэм». Игрок так отчаянно хотел покинуть «Челси», что едва не согласился на вариант с переездом в стан «шпор».

«В «Челси» у меня не было игровой практики. Я так отчаянно хотел покинуть клуб, что едва не согласился перейти в «Тоттенхэм», даже несмотря на все мои связи с «Арсеналом». Я знал, что Жозе Моуринью хочет видеть меня в своей команде, поэтому был готов перейти», – цитирует француза Football Italia.

Напомним, что «Тоттенхэм» является самым принципиальным соперником «Арсенала». Жиру выступал за «канониров» с 2012 по 2018 год и забил за команду свыше 100 голов во всех турнирах.