«Челси» согласовал трансфер голкипера

Лондонский «Челси» достиг устного соглашения с «Чикаго Файр» по трансферу голкипера Габриэля Слонины. По информации от Фабрицио Романо, в ближайшее время «Челси» сделает официальное предложение, которое будет принято.

При этом отмечается, что Слонина проведёт следующий сезон на правах аренды за «Чикаго Файр». Напомним, футболист является одним из лучших голкиперов в МЛС.

Ранее Слонину хотел подписать мадридский «Реал», но в клубе не посчитали целесообразным выкладывать за него 10 миллионов евро, которые в итоге согласился заплатить «Челси».

Напомним, что «пенсионеров» этим летом может покинуть Кепа Аррисабалага, поэтому им может понадобиться новый запасной голкипер.