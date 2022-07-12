Клопп: «Играть сразу после чемпионата мира – безумие»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вновь раскритиковал решение ФИФА провести чемпионат мира в Катаре в разгар сезона.

«Обычно после каждого турнира у тебя большой перерыв. На этот раз вы снова играете через неделю. Это – безумие», - сказал Клопп.

Он отметил, что проведение турнира в Катаре в период с ноября по декабрь внесет путаницу в подготовку игроков – кто-то будет находиться в отличной форме, а другие пропустят целый месяц.

«УЕФА и ФИФА должны быть осторожны с тем, чего они на самом деле хотят», — сказал Клопп. «Если у вас есть уставшие игроки на турнирах, у вас не будет высокого качества игры», - отметил немецкий специалист.

Финал чемпионата мира в Катаре состоится 18 декабря, а уже через неделю многие игроки примут участие в матчах очередного тура внутренних чемпионатов.