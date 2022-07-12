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«Манчестер Сити» находится в продвинутых переговорах с Марезом по поводу продления контракта

12 Июля 2022 • 10:49 Комментировать

«Манчестер Сити» близок к тому, чтобы заключить со своим 31-летним вингером Риядом Марезом новое соглашение. Об этом у себя в социальных сетях сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Отмечается, что Марез с недавних пор поменял своё мнение и теперь открыт к тому, чтобы остаться в команде Хосепа Гвардиолы. Клуб, в свою очередь, готов предложить алжирскому вингеру новое трёхлетнее соглашение.

Напомним, что этим летом «Манчестер Сити» уже потерял Габриэля Жезуса, который перебрался в лондонский «Арсенал». На днях также должно выйти официальное подтверждение трансфера Рахима Стерлинга в «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рияд Марез
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