«Манчестер Сити» находится в продвинутых переговорах с Марезом по поводу продления контракта

«Манчестер Сити» близок к тому, чтобы заключить со своим 31-летним вингером Риядом Марезом новое соглашение. Об этом у себя в социальных сетях сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Отмечается, что Марез с недавних пор поменял своё мнение и теперь открыт к тому, чтобы остаться в команде Хосепа Гвардиолы. Клуб, в свою очередь, готов предложить алжирскому вингеру новое трёхлетнее соглашение.

Напомним, что этим летом «Манчестер Сити» уже потерял Габриэля Жезуса, который перебрался в лондонский «Арсенал». На днях также должно выйти официальное подтверждение трансфера Рахима Стерлинга в «Челси».