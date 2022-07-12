Клопп назвал фаворитов следующего сезона АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил с журналистами о том, кого он считает фаворитами АПЛ в следующем сезоне.

«Мы играли с «Челси» в прошлом сезоне и не выиграли ни одной игры, и это не потому, что мы были плохи в тот день. Это просто показывает, что «Челси» невероятно силен. Когда вы посмотрите на «Тоттенхэм» — они были хороши в прошлом году, и за лето они не ухудшились», - сказал Клопп.

Также он отметил, что считает «Арсенал» способным ввязаться в борьбу, и не стал недооценивать «Манчестер Юнайтед» с новым главным тренером Эриком тен Хагом.

Сейчас команды проводят предсезонные сборы. Новый сезон в АПЛ стартует в августе.