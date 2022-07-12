«Вест Хэм» надеется на «джентльменское» поведение Райса

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может остаться в клубе еще на один сезон, несмотря на интерес со стороны «Челси».

Как сообщает talkSPORT, футболист и клуб имеют «джентльменское соглашение», согласно которому игрок проведет в «Вест Хэме» еще один сезон.

Ранее была информация, что полузащитником активно интересуется «Челси». В «Вест Хэме» надеются, что Райс выполнит обещание, хотя официально оно его ни к чему не обязывает.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 36 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.