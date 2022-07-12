Дайер: «Изучаю систему Конте и меня это мотивирует»

«Тоттенхэм» проводит предсезонный сбор в Южной Корее. Защитник клуба Эрик Дайер поделился с местными журналистами впечатлениями о тренировках Антонио Конте.

«Мне нравится менеджер, тренерский штаб и то, как они работают. Меня это мотивирует — я изучаю систему под его руководством, я думаю, что он лучший в этом», - сказал Дайер.

Конте стал главным тренером лондонского клуба в середине прошлого сезона и этот сбор стал первым для футболистов «Тоттенхэма» под руководством итальянского специалиста.

«Есть так много вещей, которые я могу улучшить под его руководством – это сильно мотивирует», - сказал Дайер.

Прошлый сезон «шпоры» завершили на четвертом месте в АПЛ, гарантировав себе участие в Лиге чемпионов.