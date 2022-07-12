Фернандеш – о тренировках тен Хага: «Очень интенсивные, но мы должны это делать»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о том, как проходят тренировки под руководством нового наставника клуба Эрика тен Хага.

«Ему нравятся интенсивные тренировки, нравится реагировать, когда ты теряешь мяч. Он любит, чтобы все бегали», - сказал Фернандеш.

Португалец отметил, что, несмотря на сильную усталость, футболисты наслаждаются тренировочным процессом.

«Мы должны проделать тяжелую работу, потому что, если мы сделаем это сейчас, то будем готовы к началу сезона», - добавил полузащитник.

«МЮ» сейчас находится на сборах в Бангкоке. Команда готовится к новому сезону, который стартует в августе.