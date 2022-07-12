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Экс-игрок «МЮ» Нани подписал контракт с новым клубом официально

12 Июля 2022 • 10:02 Комментировать

Португальский полузащитник Нани, известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и «Валенсию», продолжит карьеру за океаном. 35-летний футболист переехал в Австралию.

Нани подписал краткосрочное трудовое соглашение с «Мельбурн Виктори». Срок действия контракта между сторонами рассчитан на один сезон, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Предыдущим местом работы португальского футболиста была итальянская «Венеция».

На счету Нани 112 сыгранных поединков в составе сборной Португалии. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат Европы в 2016 году.

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Евро-Футбол.Ру,
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