Мактоминай: «Пришло время сосредоточиться и работать»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай рассказал журналистам о том, как проходит первый предсезонный сбор команды под управлением нового главного тренера Эрика тен Хага.

«У тен Хага есть представление о том, как он хочет играть, и он реализует его очень, очень хорошо с точки зрения общения с игроками», — сказал Мактоминей United Daily.

Мактоминай также отметил, что игрокам необходимо понять, что пытается донести до них голландский специалист, и постараться выполнять его установки на протяжении всего сезона.

«Пришло время сосредоточиться и работать», - добавил полузащитник «МЮ».

«Юнайтед» в данный момент проводит сбор в Бангкоке, готовясь к новому розыгрышу АПЛ, который стартует в середине августа.