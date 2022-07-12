«Интер» готов продать Дюмфриса в клуб АПЛ за 40 миллионов евро

Руководство миланского «Интера» не исключает продажу своего правого защитника в клуб английской премьер-лиги. По информации от журналиста от Фабрицио Романо, если «Манчестер Юнайтед» предложит за футболиста 40 миллионов евро, «нерадзурри» не будут стоять на пути у своего защитника.

«Интер» готов вести переговоры по продаже Дюмфриса, так как хотел бы заполучить дополнительные средства для покрытия долгов. Игроком ранее также интересовался лондонский «Челси», но при наличии в составе «синих» Риса Джеймса, сделка выглядит маловероятной.

Напомним, Дюмфрис перешёл в «Интер» лишь прошлым летом после успешного выступления на Евро-2020 за сборную Нидерландов.