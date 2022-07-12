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«МЮ» уверен в трансфере Мартинеса

12 Июля 2022 • 09:48 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» уверен, что ему удастся заполучить футболиста амстердамского «Аякса» Лисандро Мартинеса. Об этом в своих социальных сетях рапортует журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» на этой неделе планирует выйти на новый контакт с «Аяксом» после того, как их предыдущее предложение было отклонено. Напомним, что амстердамский клуб будет требовать за Мартинеса около 60 миллионов евро.

Сам Мартинес продолжает давить на руководство, чтобы ускорить свой уход. Аргентинец больше предпочитает перейти в «Манчестер Юнайтед» к своему бывшему тренеру Эрику тен Хагу, нежели в лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
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