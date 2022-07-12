Лондонский клуб близок к покупке украинца

Украинский нападающий «Днепра-1» Егор Ярмолюк находится в шаге от перехода в команду из английской премьер-лиги. По информации журналиста Фабрицио Романо, следующим клубом футболиста станет лондонский «Брентфорд».

По сведениям источника, «Брентфорд» уже согласовал с «Днепром-1» трансфер талантливого форварда. Сообщается, что футболист уже получил визу в Великобританию и должен быть официально представлен в качестве новичка «пчёл» чуть позже на этой неделе.

18-летний Ярмолюк пока даже не успел дебютировать за основную сборную Украины. За 18 матчей в УПЛ нападающий не отметился ни одним забитым голом.