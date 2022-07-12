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Агент Кулибали встретился с представителями «Челси»

12 Июля 2022 • 09:43 Комментировать

Представители «Челси» начали переговоры с агентом защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Ранее была информация, что лондонский клуб готов выполнить все требования неаполитанского клуба по трансферу футболиста. Контракт Кулибали заканчивается летом следующего года.

Также сообщается, что защитник ни при каких обстоятельствах не перейдет в «Ювентус», так как не хочет создавать излишнего ажиотажа среди фанатов «Наполи», пишет Sportitalia.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 27 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Наполи Калиду Кулибали Трансферы футбола - лето 2022
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