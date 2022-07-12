Леау стал трансферной целью клуба АПЛ

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в английской премьер-лиге. По информации от журналиста Мэтта Лоу, лондонский «Челси» рассматривает португальца в качестве альтернативы Рафинье Диасу, который близок к переходу в «Барселону».

При этом «Челси» пока отпугивает запрашиваемая «Миланом» сумма, которая составляет свыше 100 миллионов евро. Тем не менее, в приглашении Леау заинтересован лично главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель.

Напомним, что Леау в прошлом сезоне помог «Милану» завоевать первый за 11 лет чемпионский титул Серии А, забив в чемпионате 11 голов.