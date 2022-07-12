«Манчестер Юнайтед» поставил «Барселоне» ультиматум

«Манчестер Юнайтед» потребовал от «Барселоны», чтобы каталонский клуб до пятницы разобрался с будущим полузащитника Френки де Йонга.

Представители английского клуба в понедельник были замечены в столице Каталонии. Как сообщает talkSPORT, «Юнайтед» потребовал у каталонцев, чтобы они до конца недели решили вопрос с будущим де Йонга.

Ранее сообщалось, что «МЮ» договорился с «Барсой» о сумме трансфера, но преградой в переходе стали долги по зарплате перед голландским полузащитником.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.