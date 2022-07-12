«Вест Хэм» сконцентрируется на приобретении Броя

Нападающий «Челси» Армандо Броя станет главной трансферной целью «Вест Хэма» в летнее межсезонье.

Клуб Дэвида Мойеса активно ищет форварда, способного составить конкуренцию Майклу Антонио, и Броя является главным кандидатом на эту роль, сообщает Evening Standard.

Футболист сейчас находится в «Челси» после окончания аренды в «Саутгемптоне». Ранее форвард поставил руководству «синих» ультиматум, требуя или гарантировать ему место в основе, или отпустить в другой клуб.

В прошедшем сезоне Броя провел в АПЛ 32 игры, забив 6 голов.