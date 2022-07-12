«Ньюкасл» наблюдает за Исаком

Нападающий «Реал Сосьедад» Александер Исак может стать игроком «Ньюкасла».

Руководство английского клуба сейчас обсуждает целесообразность приобретения шведского форварда, сообщает The Athletic. «Сороки» на данный момент обладают парой нападающих Каллумом Уилсоном и Крисом Вудом, однако первый постоянно лечится от травм, а второй не столь результативен. Ранее «Ньюкасл» пытался выкупить трансфер форварда Уго Экитике из «Реймса», но переговоры не увенчались успехом.

Новой трансферной целью может стать Александер Исак. В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 игры, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.